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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

КПРФ в Новосибирске начала сбор подписей против QR-кодов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирские коммунисты организовали сбор подписей против введения повсеместного QR-кода в России, сообщается на сайте партии.

На рассмотрении в Госдуме находятся два законопроекта о введении QR-кодов на междугороднем, международном транспорте и в общественных местах. 

«Только 20 ноября за 4 часа мы собрали порядка 350 подписей — практически по одной подписи в минуту, число подписавшихся растет, люди приходят в райком, едут со всего города, ввиду того, что мы первые объявили сбор», — рассказал первый секретарь Центрального райкома КПРФ Камиль Джафаров.

Также отделение КПРФ в Новосибирске подготовило обращение в Заксобрание, Общественную палату Новосибирской области, Госдуму и Совет Федерации.

Пикеты против QR-кодов проходят в разных регионах России. Участники заявляют о нарушении их прав. Одного из общественников в Иркутской области суд оштрафовал на 150 тысяч рублей за организацию акции протеста и видеообращения к властям против QR-кодов.

 

Тема: Коронакризис
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