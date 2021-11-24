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Известные врачи позвали лидеров антиваксеров в «красную зону»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Известные российские врачи опубликовали открытое письмо к противникам вакцинации от коронавируса, среди которых лидер КПРФ Геннадий Зюганов и музыкант Юрий Лоза, где позвали их посетить «красные зоны» больниц и морги.

«Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц», — говорится в письме.

Авторы также выразили уверенность в том, что после посещения отделений адресаты изменят свою позицию относительно вакцинации и «меньше людей будет умирать».

Письмо адресовано 12 известным общественным деятелям и политикам «и другим противникам вакцинации». Среди упомянутых поименно оказались лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, музыкант Юрий Лоза.

Письмо подписали 11 главврачей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Самары, Сыктывкара, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Тема: Коронакризис
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