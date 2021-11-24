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Южнокорейский сериал «Зов ада» превзошел «Игру в кальмара»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Зов ада»

Хоррор-сериал «Зов ада» обошел по просмотрам «Игру в кальмара» и стал самым популярным шоу Netflix, сообщается в Telegram-канале Netflix Russia.

Южнокорейский мини-сериал «Зов ада» стартовал на Netflix 19 ноября и стал самым просматриваемым сериалом сервиса в мире за первые сутки показа.

Проекту удалось обогнать хит Netflix — «Игру в кальмара». Спустя сутки после выхода «Зов ада» возглавил рейтинги более чем в 80 странах.

Действие сериала «Зов ада» разворачивается в 2023 году. По всему миру происходит загадочный феномен — некоторые люди получают предсказание о своей смерти, и точно в назначенное время за ними приходят злобные существа и жестоко убивают. Лидер набирающей популярность религиозной организации «Новая правда» считает происходящее божественным воздаянием.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Чеченскому парламенту бы озаботиться почему, национальность называть не будем, раз запрещено, ведут себя...

corrector

Как будто сейчас где то пишут чеченец А., пишут просто А. , и по фамилии всем всё понятно.А не...

cre

Появится формулировка: лица, чью национальность нельзя называть.

Alhazred

Ты не человек, а просто генератор бредятины)))
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