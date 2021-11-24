Южнокорейский сериал «Зов ада» превзошел «Игру в кальмара»

Хоррор-сериал «Зов ада» обошел по просмотрам «Игру в кальмара» и стал самым популярным шоу Netflix, сообщается в Telegram-канале Netflix Russia.
Южнокорейский мини-сериал «Зов ада» стартовал на Netflix 19 ноября и стал самым просматриваемым сериалом сервиса в мире за первые сутки показа.
Проекту удалось обогнать хит Netflix — «Игру в кальмара». Спустя сутки после выхода «Зов ада» возглавил рейтинги более чем в 80 странах.
Действие сериала «Зов ада» разворачивается в 2023 году. По всему миру происходит загадочный феномен — некоторые люди получают предсказание о своей смерти, и точно в назначенное время за ними приходят злобные существа и жестоко убивают. Лидер набирающей популярность религиозной организации «Новая правда» считает происходящее божественным воздаянием.
UynachalnicaЧеченскому парламенту бы озаботиться почему, национальность называть не будем, раз запрещено, ведут себя...
correctorКак будто сейчас где то пишут чеченец А., пишут просто А. , и по фамилии всем всё понятно.А не...
creПоявится формулировка: лица, чью национальность нельзя называть.
AlhazredТы не человек, а просто генератор бредятины)))