Южнокорейский сериал «Зов ада» превзошел «Игру в кальмара»

Хоррор-сериал «Зов ада» обошел по просмотрам «Игру в кальмара» и стал самым популярным шоу Netflix, сообщается в Telegram-канале Netflix Russia.

Южнокорейский мини-сериал «Зов ада» стартовал на Netflix 19 ноября и стал самым просматриваемым сериалом сервиса в мире за первые сутки показа.

Проекту удалось обогнать хит Netflix — «Игру в кальмара». Спустя сутки после выхода «Зов ада» возглавил рейтинги более чем в 80 странах.

Действие сериала «Зов ада» разворачивается в 2023 году. По всему миру происходит загадочный феномен — некоторые люди получают предсказание о своей смерти, и точно в назначенное время за ними приходят злобные существа и жестоко убивают. Лидер набирающей популярность религиозной организации «Новая правда» считает происходящее божественным воздаянием.