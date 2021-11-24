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Число вакансий на удаленке в Новосибирске достигло максимума

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Доля вакансий на удаленке в Новосибирске достигла своего максимума с начала пандемии коронавируса, выяснили аналитики сервиса SuperJob.

По данным исследования, до пандемии количество вакансий с дистанционной занятостью составляло 1-2% от общего числа вакансий в России, в прошлом году этот показатель начал расти.

«Максимальная доля вакансий, предполагающих дистанционную занятость в Новосибирске, зафиксирована как раз в ноябре 2021 года и равняется 6,7% от общего количества вакансий», — говорится в сообщении.

В октябре этот показатель был равен 5,5%, это немного меньше, чем год назад, и чем весной прошлого года.

Большую часть вакансий на удаленке составляют предложения о работе в call-центрах, IT-сфере, продажах, технической поддержке.

Тема: Коронакризис
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Экономика #Рынок труда
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Топ комментариев

Uynachalnica

Чеченскому парламенту бы озаботиться почему, национальность называть не будем, раз запрещено, ведут себя...

corrector

Как будто сейчас где то пишут чеченец А., пишут просто А. , и по фамилии всем всё понятно.А не...

cre

Появится формулировка: лица, чью национальность нельзя называть.

Alhazred

Ты не человек, а просто генератор бредятины)))
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