Число вакансий на удаленке в Новосибирске достигло максимума

Доля вакансий на удаленке в Новосибирске достигла своего максимума с начала пандемии коронавируса, выяснили аналитики сервиса SuperJob.

По данным исследования, до пандемии количество вакансий с дистанционной занятостью составляло 1-2% от общего числа вакансий в России, в прошлом году этот показатель начал расти.

«Максимальная доля вакансий, предполагающих дистанционную занятость в Новосибирске, зафиксирована как раз в ноябре 2021 года и равняется 6,7% от общего количества вакансий», — говорится в сообщении.

В октябре этот показатель был равен 5,5%, это немного меньше, чем год назад, и чем весной прошлого года.

Большую часть вакансий на удаленке составляют предложения о работе в call-центрах, IT-сфере, продажах, технической поддержке.