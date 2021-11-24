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Студия «Союзмультфильм» ответила на критику нового «Ну, погоди!»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Представители «Союзмультфильма» считают, что взрослые не должны критиковать перезагрузку «Ну, погоди!» из-за того, что проект предназначен для детей.

«Новый "Ну, погоди! Каникулы" рассчитан на аудиторию детей шести-восьми лет, в ходе разработки проекта неоднократно проводились фокус-группы, нам был важен отклик, прежде всего, детской аудитории, для которой мы создавали наш мультфильм», — сказали в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм» агентству «Москва».

Также в «Союзмультфильме» отметили, что были готовы услышать критику со стороны взрослой аудитории. При этом создатели проекта напомнили, что новый «Ну, погоди!» не продолжение, а перезапуск мультсериала.

Авторы проекта представили новую интерпретацию популярного сюжета, и мы думаем, что со временем зрители примут новый визуальный образ героев и сам мультфильм, который также наполнен юмором», — рассказали в «Союзмультфильме».

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Топ комментариев

Uynachalnica

Чеченскому парламенту бы озаботиться почему, национальность называть не будем, раз запрещено, ведут себя...

corrector

Как будто сейчас где то пишут чеченец А., пишут просто А. , и по фамилии всем всё понятно.А не...

cre

Появится формулировка: лица, чью национальность нельзя называть.

Alhazred

Ты не человек, а просто генератор бредятины)))
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