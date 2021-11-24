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Россия создаст единую систему ПВО с Таджикистаном

Источник:
«Известия»
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Фото: Ministry of Defense of the Russian Federation / CC BY 4.0

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Таджикистана, говорится в думских документах.

Договор предполагает создание единой системы ПВО для повышения эффективности противовоздушной обороны в регионе. Проект станет частью объединенной системы противовоздушной обороны стран Содружества независимых государств (СНГ), приводит «Известия» текст соглашения.

О создании данной системы в апреле сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что программа призвана повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве.

В мае правительство России одобрило проект создания объединенной региональной системы ПВО с Таджикистаном. В проекте соглашения уточнялось, что стороны выделят отдельный район коллективной безопасности. Координацию совместных действий войск будет осуществлять главнокомандующий Воздушно-космическими силами ВС России.

Объединенная система ПВО СНГ была создана более 26 лет назад, 10 февраля 1995 года, при участии 10 стран Содружества. На сегодняшний день в системе участвуют семь государств — Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Чеченскому парламенту бы озаботиться почему, национальность называть не будем, раз запрещено, ведут себя...

corrector

Как будто сейчас где то пишут чеченец А., пишут просто А. , и по фамилии всем всё понятно.А не...

cre

Появится формулировка: лица, чью национальность нельзя называть.

Alhazred

Ты не человек, а просто генератор бредятины)))
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