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Счетная палата заявила о снижении темпов восстановления экономики

Источник:
ТАСС
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Фото: Wonder37 / CC-BY-SA-3.0

Российская экономика восстанавливается, но темпы восстановления замедляются, говорится в материалах Счетной палаты России.

По оценке Минэкономразвития России, за девять месяцев 2021 года российская экономика показала рост на 4,6 %, превысив допандемическое значение, приводит ТАСС данные Счетной палаты.

Динамика в реальном секторе экономики имела тенденцию к стабилизации. «В III квартале 2021 года российская экономика продолжала восстанавливаться, хотя темпы роста постепенно замедлялись», — говорится в материалах ведомства.

«Минэкономразвития России в среднесрочном прогнозе на 2022 - 2024 годы ожидает, что по итогам года ВВП вырастет на 4,2 %, что, с учетом текущей статистики, представляется вполне достижимым значением», — отметила Счетная палата.

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