Счетная палата заявила о снижении темпов восстановления экономики

Российская экономика восстанавливается, но темпы восстановления замедляются, говорится в материалах Счетной палаты России.
По оценке Минэкономразвития России, за девять месяцев 2021 года российская экономика показала рост на 4,6 %, превысив допандемическое значение, приводит ТАСС данные Счетной палаты.
Динамика в реальном секторе экономики имела тенденцию к стабилизации. «В III квартале 2021 года российская экономика продолжала восстанавливаться, хотя темпы роста постепенно замедлялись», — говорится в материалах ведомства.
«Минэкономразвития России в среднесрочном прогнозе на 2022 - 2024 годы ожидает, что по итогам года ВВП вырастет на 4,2 %, что, с учетом текущей статистики, представляется вполне достижимым значением», — отметила Счетная палата.
UynachalnicaЧеченскому парламенту бы озаботиться почему, национальность называть не будем, раз запрещено, ведут себя...
creПоявится формулировка: лица, чью национальность нельзя называть.
correctorКак будто сейчас где то пишут чеченец А., пишут просто А. , и по фамилии всем всё понятно.А не...
AlhazredТы не человек, а просто генератор бредятины)))