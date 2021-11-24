Черная пятница 2021: когда начнется распродажа

Российская Черная пятница в 2021 году пройдет уже в девятый раз и традиционно станет одной из крупнейших распродаж — шопоголикам пообещали грандиозные скидки и различные выгодные акции. Когда начнется распродажа, сколько продлится, какие крупные магазины примут в ней участие и почему акцию называют «черной»?

В прошлом году Черная пятница оказалась успешной для онлайн-ретейлеров — за три дня участники потратили почти 40 миллиардов рублей, что на 80% превысило показатели 2019 года. Опрос SuperJob показал, что в 2021 году покупки на ноябрьской распродаже планирует совершить каждый восьмой россиянин.

Когда стартует распродажа

Черная пятница традиционно проводится в четвертую пятницу ноября, но организаторы мероприятия стараются предоставить потенциальным покупателям больше времени, поэтому последние годы временные границы распродажи постепенно расширяют.

В 2021 году Black Friday стартует 25 ноября в 00.00 по московскому времени (в четверг) и продлится ровно три дня. Скидки будут действовать до 23.59 субботы, 27 ноября. Однако правила не запрещают участникам Черной пятницы самостоятельно удлинять время распродаж.

Например, сеть магазинов «М.Видео» завершит распродажу 29 ноября, а крупнейший книжный интернет-магазин «Лабиринт» обещает грандиозные скидки по 30 ноября. Дальше всех зашел ретейлер цифровой и бытовой техники DNS, продливший Черную пятницу до 5 декабря.

Почему распродажа «черная»

Черная пятница зародилась в США в качестве старта традиционного сезона рождественских распродаж. Сам термин появился в 1966 году. При этом ее название часто вызывает недоумение — ведь «черным» обычно называют что-то негативное и плохое. Например, знаменитое финансовое потрясение 1869 года в США вошло в историю под названием «черной пятницы».

По одной из версий, такое название распродаже подарили сотрудники дорожной полиции Филадельфии, которые были вынуждены работать сверхурочно из-за страшных пробок, организованных спешащими приобрести подарки к Рождеству покупателями.

Еще одна версия связывает термин с ведением американской бухгалтерской отчетности. По традиции убытки в ней отмечались красным цветом, а прибыль — черным. При этом в день распродажи бухгалтерские книги пестрили исключительно черными записями.

Каких скидок ждать

Чтобы стать участником Черной пятницы, магазину необходимо предложить минимум 5% реальной скидки. Главное правило участия в распродаже — дисконт должен быть настоящим, об этом говорится на официальном сайте организаторов.

В списке участников — почти все крупные российские сети и ретейлеры, счет идет на сотни интернет-магазинов и площадок. Скидки обещают Ozon, Samsung, Panasonic, Xiaomi, Honor, Adidas, Nike, «Спортмастер», ИКЕА, «Эльдорадо», «Связной» и многие другие. Полный перечень магазинов доступен на официальной странице Черной пятницы.

Традиционно средние скидки на распродаже составляют 15-20%, однако на некоторые позиции они могут достигать 40-50%. Завлекающие шопоголиков обещания скидок в 70-90% обычно распространяются на недорогую мелочевку или залежавшийся товар.

Организаторы обещают установить за скидками контроль — например, «Яндекс.Маркет» уже запустил специальный роботизированный алгоритм, который анализирует динамику цен партнеров акции. Магазины, которые искусственно завышали цены перед распродажей, временно исключат из выдачи сервиса.

Для недобросовестных продавцов предусмотрены и другие санкции — их могут лишить возможности принять участие в последующих акциях. Впрочем, даже такие меры не могут служить гарантией отсутствия липовых скидок, без которых не обходится ни одна распродажа.

Что хотят купить

Согласно исследованию SuperJob, в 2021 году россияне чаще всего планируют покупать на Черной пятнице одежду (26%), бытовую технику и электронику (21%), гаджеты (8%). По 5% россиян намерены купить обувь и товары для дома, 4% — продукты, 3% — косметику, 2% — товары для детей. Кроме этого, шопоголиков интересуют скидки на авиабилеты, книги, онлайн-курсы.

Средний бюджет на покупки в рамках распродажи составляет 18 500 рублей — это примерно на треть больше, чем в прошлом году, когда средний чек составил 13 800 рублей. Однако таким он получается за счет дорогостоящих покупок, более половины участников обычно тратят не более 5 тысяч рублей.

Примечательно, что 65% опрошенных в результате исследования россиян не верят в реальность скидок — они считают Черную пятницу обманом покупателей. Лишь 14% респондентов полагают, что на распродаже можно купить товары и услуги по реально сниженным ценам.