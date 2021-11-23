NASA испытает систему планетарной защиты

Американское космическое агентство NASA 25 ноября запустит в космос ракету Falcon 9 с космическим аппаратом Double Asteroid Redirection Test, который представляет собой тестовый вариант планетарной защиты.

Зонд должен в полностью автоматическом режиме подлететь и в сентябре 2022 года врезаться в небольшой астероид Диморфос, чтобы изменить его траекторию. Скорость столкновения составит порядка 24 тысяч километров в час.

За несколько дней до столкновения от аппарата отделится спутник, который зафиксирует происходящее. Для детальной оценки результатов столкновения к астероиду в 2024 году отправится европейская миссия Hera.

163-метровый Диморфос вращается вокруг более крупного астероида Дидимос, диаметр которого оценивается в 780 метров. Ученые ожидают, что столкновение изменит орбитальный период обращения более мелкого космического тела.

Двойной астероид находится от Земли на расстоянии около 11 миллионов километров и не представляет для планеты угрозы. Но успешные испытания системы позволят человечеству в перспективе отклонять потенциально опасные астероиды от смертельного курса.