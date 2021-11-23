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Ридли Скотт обвинил современную аудиторию в провале «Последней дуэли»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Последняя дуэль»

Фильм Ридли Скотта «Последняя дуэль», не смотря на звездный актерский состав, потерпел провал в прокате. Режиссер нашел этому объяснение.

«Сегодня мы имеем дело с аудиторией, воспитанной этими гребаными мобильными телефонами. Это миллениалы, которые не хотят ничему учиться, если информация не подаётся им через телефоны», — приводит слова Ридли Скотта Indiewire.

В целом же режиссер не видит проблем ни со сценарием фильма, ни с маркетингом, и доволен тем, как студия продвигала его картину.

Фильм «Последняя дуэль» вышла в мировой прокат в начале осени, собрав кассу чуть больше 27 миллионов долларов при бюджете в районе 100 миллионов. В российский прокат картина вышла 18 ноября, но тоже не показала высоких сборов.

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