НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

США «распечатали» нефтяную кубышку

Источник:
Sibnet.ru
258 2
Фото: © Sibnet.ru

Президент США Джо Байден разрешил частично использовать нефть из стратегического резерва, чтобы снизить цены на сырье, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Министерство энергетики предоставит доступ к 50 миллионам баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое же решение согласованно приняли еще несколько стран — крупных потребителей энергии, включая Китай, Индию, Японию, Южную Корею и Великобританию. Например, Индия высвободит из стратегических запасов пять миллионов баррелей.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм ранее сообщила, что страны ОПЕК проигнорировали американские призывы к наращиванию объемов добычи, вынудив Джо Байдена искать альтернативные средства снижения цен на топливо.

Стратегический нефтяной резерв США хранится в четырех природных подземных хранилищах вдоль побережья Мексиканского залива в Техасе и Луизиане. Его объем превышает 600 миллионов баррелей.

Еще по теме
Эксперт оценил влияние Крапивинской ГЭС на рыбу
Нейросеть в Сибири занялась поиском облегчающего нефть катализатора
Премьер Польши призвал Германию «не давать деньги России»
Крапивинская ГЭС станет экологичнее
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Экс-завхоз синаноги в Красноярске показывал член детям
Массовые новогодние мероприятия в Новосибирске отменили
Барберу и столяру в Новосибирске предложили зарплаты по 100 тысяч
Хештег Novosibirsk длиной 18 метров засветился на въезде в город
Самое популярное
Запад проигнорировал путинские «красные линии»
Вице-мэр Новосибирска повалялась на снегу в купальнике
Кремль пригрозил Украине катастрофой
Rockstar извинилась за сборник переизданных игр GTA
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Самое обсуждаемое
38
Кремль счел нелепым предложение США не признавать Путина
34
Запад проигнорировал путинские «красные линии»
21
Путин поручил поднять прожиточный минимум на тысячу рублей
21
Кремль пригрозил Украине катастрофой
21
Американский спецназ нацелили на Крым
Sibnet.Ru