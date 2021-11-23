США «распечатали» нефтяную кубышку

Президент США Джо Байден разрешил частично использовать нефть из стратегического резерва, чтобы снизить цены на сырье, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Министерство энергетики предоставит доступ к 50 миллионам баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое же решение согласованно приняли еще несколько стран — крупных потребителей энергии, включая Китай, Индию, Японию, Южную Корею и Великобританию. Например, Индия высвободит из стратегических запасов пять миллионов баррелей.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм ранее сообщила, что страны ОПЕК проигнорировали американские призывы к наращиванию объемов добычи, вынудив Джо Байдена искать альтернативные средства снижения цен на топливо.

Стратегический нефтяной резерв США хранится в четырех природных подземных хранилищах вдоль побережья Мексиканского залива в Техасе и Луизиане. Его объем превышает 600 миллионов баррелей.