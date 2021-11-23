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Путин назвал решение проблемы Палестины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Проблему Палестины можно решить только в ходе двухсторонних переговоров на основе ранее принятых Совбезом ООН решений, на справедливой основе, которая учитывает интересы всех людей, которые проживают в регионе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Сочи.

Российский лидер пообещал оказать палестинскому народу необходимую поддержку. Он также призвал как можно быстрее вновь выстроить приостановленную в связи с пандемией работу межправительственной комиссии России и Палестины, передает сайт Кремля.

«Мы понимаем, в какой ситуации все мы живем, в том числе и палестинский народ сегодня. Кроме давления, которое оказывается извне, кроме напряженной ситуации в регионе, с соседями, еще и коронавирусная инфекция вносит свой вклад в обстановку», — отметил Путин.

Палестина является частично признанным государством. Последние прямые переговоры между израильтянами и палестинцами по урегулированию длящегося десятилетиями конфликта завершились провалом в апреле 2014 года.

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Политика #Мир
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