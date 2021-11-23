Путин назвал решение проблемы Палестины

Проблему Палестины можно решить только в ходе двухсторонних переговоров на основе ранее принятых Совбезом ООН решений, на справедливой основе, которая учитывает интересы всех людей, которые проживают в регионе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Сочи.

Российский лидер пообещал оказать палестинскому народу необходимую поддержку. Он также призвал как можно быстрее вновь выстроить приостановленную в связи с пандемией работу межправительственной комиссии России и Палестины, передает сайт Кремля.

«Мы понимаем, в какой ситуации все мы живем, в том числе и палестинский народ сегодня. Кроме давления, которое оказывается извне, кроме напряженной ситуации в регионе, с соседями, еще и коронавирусная инфекция вносит свой вклад в обстановку», — отметил Путин.

Палестина является частично признанным государством. Последние прямые переговоры между израильтянами и палестинцами по урегулированию длящегося десятилетиями конфликта завершились провалом в апреле 2014 года.