Xiaomi выпустит глобальную версию смартфона Redmi Note 11 Pro

Компания Xiaomi выпустит международные версии смартфонов Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+.

Планируется, что первым рынком за пределами Китая, где появятся новинки Xiaomi, станет Индия. Выход смартфонов запланирован на конец ноября, базовый вариант топового аппарата может получить название Redmi Note 11T, пишет 91mobiles.

Также уже тестируются смартфоны для Европы и России. На этих рынках Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ сохранят свое оригинальное наименование. Отмечается, что международные версии смартфонов будут работать на процессорах MTK.

Презентация европейских версий смартфонов Xiaomi ожидается в начале 2022 года. При этом цены на модели для покупателей из Европы и России будут объявлены позднее. В Китае Redmi Note 11 Pro по текущему курсу стоит порядка 22 тысяч рублей.