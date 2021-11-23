Huawei вызвала фурор «бесплатной» раздачей смартфонов

Необычное заявление появилось на официальной страничке Huawei в Twitter, оно гласит, что во время «Черной пятницы» на все мобильные телефоны, продаваемые в США, будет действовать скидка 100%.
Публикация вызвала фурор в соцсетях — пользователи оставили под сообщением тысячи комментариев. В связи с этим Huawei пришлось опубликовать еще одно заявление, в котором говорится, что это просто шутка, поскольку компания не может продавать свои продукты в США.
Black Friday special! 100% OFF all phones we currently sell in the US.— HuaweiUSA (@HuaweiUSA) November 22, 2021
Санкции США в отношении Huawei действуют уже два года. В мае 2019 года американское правительство внесло китайскую компанию в черный список, как представляющую угрозу национальной безопасности.
Корпорация в результате столкнулась с серьезными проблемами. Так, Huawei пришлось использовать в своей мобильной продукции устаревшие платформы Qualcomm, так как покупка процессоров Kirin оказалась невозможной.
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