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Huawei вызвала фурор «бесплатной» раздачей смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Необычное заявление появилось на официальной страничке Huawei в Twitter, оно гласит, что во время «Черной пятницы» на все мобильные телефоны, продаваемые в США, будет действовать скидка 100%.

Публикация вызвала фурор в соцсетях — пользователи оставили под сообщением тысячи комментариев. В связи с этим Huawei пришлось опубликовать еще одно заявление, в котором говорится, что это просто шутка, поскольку компания не может продавать свои продукты в США.

Санкции США в отношении Huawei действуют уже два года. В мае 2019 года американское правительство внесло китайскую компанию в черный список, как представляющую угрозу национальной безопасности.

Корпорация в результате столкнулась с серьезными проблемами. Так, Huawei пришлось использовать в своей мобильной продукции устаревшие платформы Qualcomm, так как покупка процессоров Kirin оказалась невозможной.

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