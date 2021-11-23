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Экс-завхоз синаноги в Красноярске показывал член детям

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Следователи завершили расследование дела о действиях сексуального характера в отношении детей, в которых обвиняется экс-завхоз синаноги в Красноярске, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, 14 сентября 58-летний мужчина около домов по улице Гладкова в Свердловском районе Красноярска, увидел незнакомых ему детей: двух мальчиков девяти лет и двух девочек восьми и девяти лет. 

Злоумышленник «совершил в отношении малолетних иные действия сексуального характера». По данным правоохранительных органов, мужчина показывал детям член.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза установила, что мужчина страдает психическим расстройством, это «лишало его в момент совершения общественно-опасного деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд.

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