Экс-завхоз синаноги в Красноярске показывал член детям

Следователи завершили расследование дела о действиях сексуального характера в отношении детей, в которых обвиняется экс-завхоз синаноги в Красноярске, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.
По версии следствия, 14 сентября 58-летний мужчина около домов по улице Гладкова в Свердловском районе Красноярска, увидел незнакомых ему детей: двух мальчиков девяти лет и двух девочек восьми и девяти лет.
Злоумышленник «совершил в отношении малолетних
иные действия сексуального характера». По данным правоохранительных органов,
мужчина показывал детям член.
Психолого-психиатрическая судебная экспертиза установила,
что мужчина страдает психическим расстройством, это «лишало его в момент
совершения общественно-опасного деяния способности осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».
Уголовное дело с постановлением о применении принудительных
мер медицинского характера направлено в суд.