Экс-завхоз синаноги в Красноярске показывал член детям

Следователи завершили расследование дела о действиях сексуального характера в отношении детей, в которых обвиняется экс-завхоз синаноги в Красноярске, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, 14 сентября 58-летний мужчина около домов по улице Гладкова в Свердловском районе Красноярска, увидел незнакомых ему детей: двух мальчиков девяти лет и двух девочек восьми и девяти лет.

Злоумышленник «совершил в отношении малолетних иные действия сексуального характера». По данным правоохранительных органов, мужчина показывал детям член.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза установила, что мужчина страдает психическим расстройством, это «лишало его в момент совершения общественно-опасного деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд.