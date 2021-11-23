Кремль ответил на обвинение в подготовке вторжения на Украину

Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава военной разведки Украины накануне заявил, что Москва якобы готовится к нападению на Украину. Разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение с трех направлений — с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, сообщило агентство Bloomberg.

«Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. И совершенно неправильно заявлять об обратном. И совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил России по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», — приводит РИА Новости заявление Пескова.

По его словам, что лучшая гарантия безопасности в ситуации с украинским конфликтом — соблюдение Минских соглашений. Он назвал отсутствие прогресса в их реализации существенным триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе.

Представитель Кремля отметил, что отправка в Киев военных советников и вооружения из западных стран также нагнетает обстановку. «Мы глубоко обеспокоены именно провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению, попытке силового решения проблемы Донбасса», — отметил Песков.

Он напомнил, что самопровозглашенные республики до сих пор никак не провоцировали ситуацию.