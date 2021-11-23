НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль ответил на обвинение в подготовке вторжения на Украину

Источник:
РИА Новости
227 2
Фото: NVO / CC BY 2.5

Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава военной разведки Украины накануне заявил, что Москва якобы готовится к нападению на Украину. Разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение с трех направлений — с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, сообщило агентство Bloomberg.

«Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. И совершенно неправильно заявлять об обратном. И совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил России по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», — приводит РИА Новости заявление Пескова.

По его словам, что лучшая гарантия безопасности в ситуации с украинским конфликтом — соблюдение Минских соглашений. Он назвал отсутствие прогресса в их реализации существенным триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе.

Представитель Кремля отметил, что отправка в Киев военных советников и вооружения из западных стран также нагнетает обстановку. «Мы глубоко обеспокоены именно провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению, попытке силового решения проблемы Донбасса», — отметил Песков.

Он напомнил, что самопровозглашенные республики до сих пор никак не провоцировали ситуацию.

Еще по теме
Лукашенко назвал единственное условие переговоров с оппозицией
Путин и Байден обсудят Украину
Кремль допустил провокации Запада в ситуации с Украиной
Эксперты объяснили, что мешает США поставить на место Россию
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Экс-завхоз синаноги в Красноярске показывал член детям
Массовые новогодние мероприятия в Новосибирске отменили
Барберу и столяру в Новосибирске предложили зарплаты по 100 тысяч
Хештег Novosibirsk длиной 18 метров засветился на въезде в город
Самое популярное
Запад проигнорировал путинские «красные линии»
Вице-мэр Новосибирска повалялась на снегу в купальнике
Кремль пригрозил Украине катастрофой
Rockstar извинилась за сборник переизданных игр GTA
Обсуждение (2)
О самом главном
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Самое обсуждаемое
38
Кремль счел нелепым предложение США не признавать Путина
34
Запад проигнорировал путинские «красные линии»
21
Путин поручил поднять прожиточный минимум на тысячу рублей
21
Кремль пригрозил Украине катастрофой
21
Американский спецназ нацелили на Крым
Sibnet.Ru