ТНТ проверил лживость знаменитостей в новом шоу «Я тебе не верю»

Новое шоу «Я тебе не верю» вычислит среди знаменитостей умелых врунов. Для этого участникам проекта придется пройти четыре раунда, сообщила пресс-служба ТНТ.

Ведущие шоу «Я тебе не верю» Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов предложат звездным участникам пройти четыре раунда. Вначале звезды расскажут друг другу истории из своей жизни и попытаются с помощью уточняющих вопросов выяснить, лжет им собеседник или нет.

Во втором конкурсе участники проверят свою интуицию и будут распознавать вранье от незнакомых им людей. Затем звезды окажутся перед двумя дверьми, и, заглянув в глазок, им нужно рассказать об увиденном, чтобы как минимум однажды соврать.

Завершит игру в правду блиц из пяти видеовопросов от зрителей и лично от Дениса Дорохова, который специально для гостей готовит масштабные, безумные и абсурдные головоломки, начинающиеся со слов «А правда ли».

По итогу каждого выпуска, зрители узнают, кто из участников умеет врать и видеть ложь, а кто до ужаса наивен, и заодно смогут сами проверить свою интуицию в лживых играх, которые устроит дуэт ведущих. Шоу «Я тебе не верю» выйдет на ТНТ 1 декабря.