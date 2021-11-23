Барберу и столяру в Новосибирске предложили зарплаты по 100 тысяч

Аналитики нашли в Новосибирской области вакансии с зарплатами по 100 тысяч рублей и выше — среди них оказались не только менеджеры и представители сферы IT.

Специалисты «Авито работа» составили топ вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей. В списке оказались предложения в сферах, где средний заработок не достигает даже 50 тысяч рублей.

В топе оказалась вакансия барбера с опытом работы более года, он может получать 100 тысяч рублей в месяц с учетом дополнительного вознаграждения за объем выполненных услуг и за продажу косметических средств, в то время как медианна зарплата в индустрии красоты составляет 35 тысяч рублей. С

В производстве и добыче сырья средний заработок достиг 40 тысяч рублей, но опытному оператору-локаторщику установки горизонтального направленного бурения готовы платить 100-200 тысяч. Этот специалист должен также проводить монтаж и мелкий ремонт оборудования.

Кроме того, 100 тысяч рублей предлагают столяру деревообрабатывающей фабрики с трехлетним стажем. Мастер должен изготавливать изделия по индивидуальным заказам из массива древесины.

Компания по организации детских праздников перед Новым годом ищет торгового агента с навыками продаж в В2В-секторе. Как указано в вакансии, заключая договоры на персональное видеопоздравление от Деда Мороза, можно заработать 125 тысяч рублей в месяц.