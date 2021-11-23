Стала известна судьба сердца Марадоны

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был захоронен без сердца, рассказал журналист Нельсон Кастро в книге La Salud de Diego («Здоровье Диего»).

«Была группа радикальных фанатов клуба "Химнасия Ла-Плата", которая планировала извлечь его сердце. Этого не случилось потому, что люди узнали о намерениях фанатов и предварительно извлекли сердце Марадоны», — цитирует Кастро газета Marca.

Еще одной причиной этого стала необходимость изучения причин смерти футболиста, отметил журналист.

«Сердце Марадоны весило полкилограмма, это было очень большое сердце. Обычно сердце весит 300 граммов. Да, он был спортсменом, а у них обычно сердце больше, чем у других, но тут дело было в другом. Причина в сердечной недостаточности», — добавил Кастро.

60-летний Марадона скончался 25 ноября 2020 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.