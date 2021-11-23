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Эксперт назвал главную опасность зарплатных карт

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Главной опасностью для держателя зарплатной карты является подключение банком услуги овердрафта, заявил генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Овердрафт — услуга, которая позволяет списывать со счета больше денег, чем на нем есть. В результате держатель карты незаметно для себя может уйти в минус и будет вынужден оплачивать проценты за использование банковских средств.

«Это отмирающий вид кредитования физических лиц, уступающий свою нишу кредитным картам. Основным каналом его продвижения являются так называемые зарплатные проекты, когда банк при выпуске зарплатных карт устанавливает по ним лимит овердрафта», — отметил эксперт.

Лагуткин посоветовал при оформлении дебетовой карты обращать внимание на сам факт установления лимита овердрафта и на его сумму. Если человек узнал о функции овердрафта уже после начисления задолженности, то нужно обратиться в банк и заблокировать лимит овердрафта.

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Uynachalnica

Чеченскому парламенту бы озаботиться почему, национальность называть не будем, раз запрещено, ведут себя...

corrector

Как будто сейчас где то пишут чеченец А., пишут просто А. , и по фамилии всем всё понятно.А не...

cre

Появится формулировка: лица, чью национальность нельзя называть.

D_I_A_B_L_O_o

учителей увольняют после фото в купальниках в соцсетях, а у чиновников это приветсвуется, где грань дозволенного?
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