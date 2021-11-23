Эксперт назвал главную опасность зарплатных карт

Главной опасностью для держателя зарплатной карты является подключение банком услуги овердрафта, заявил генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Овердрафт — услуга, которая позволяет списывать со счета больше денег, чем на нем есть. В результате держатель карты незаметно для себя может уйти в минус и будет вынужден оплачивать проценты за использование банковских средств.

«Это отмирающий вид кредитования физических лиц, уступающий свою нишу кредитным картам. Основным каналом его продвижения являются так называемые зарплатные проекты, когда банк при выпуске зарплатных карт устанавливает по ним лимит овердрафта», — отметил эксперт.

Лагуткин посоветовал при оформлении дебетовой карты обращать внимание на сам факт установления лимита овердрафта и на его сумму. Если человек узнал о функции овердрафта уже после начисления задолженности, то нужно обратиться в банк и заблокировать лимит овердрафта.