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Ростелеком запустил экономическую онлайн-игру с призами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростелеком

Ростелеком запустил новую онлайн-игру Tycoon в жанре экономического симулятора для абонентов-участников программы «Бонус». В увлекательной игровой форме бонусы можно превратить в подарки к новогодним праздникам.

Игрокам предстоит построить виртуальный бизнес в качестве руководителя телеком-компании, пройдя путь от небольшого провайдера услуг связи до оператора федерального масштаба. В начале игры каждый пользователь получит миллион золотых монет и сможет начать развивать компанию, привлекая абонентов и совершенствуя качество оказываемых услуг связи.

Чем больше в виртуальной телеком-компании абонентов и чем выше их лояльность, тем больше очков репутации получит игрок и тем больше шансов выиграть суперпризы: подарочные сертификаты на 2, 4 и 20 тысяч рублей от Ozon.ru, 10 тысяч баллов программы «РЖД Бонус», сертификат на 3 тысяч рублей от «Яндекс Go», подписку «Яндекс. Плюс» на 12 месяцев.

Всего в игре более 250 тысяч ценных призов, в том числе скидки на услуги Ростелекома: подарки от видеосервиса Wink и образовательного сервиса «Лицей», а также партнеров программы «Бонус»: «ЛитРес», SEPHORA, Ozon, «Мультифото» и других.

Онлайн-игра продлится до 20 января 2022 года. Принять участие в ней могут как действующие, так и новые клиенты Ростелекома. Для участия в игре необходимо зарегистрироваться в программе «Бонус» в личном кабинете абонента, авторизоваться на сайте igra.rt.ru и получить приветственные золотые монеты.

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