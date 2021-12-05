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Эксперты рассказали, как люди пускают пыль в глаза в соцсетях

Источник:
S?ddeutsche Zeitung
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Фото: © Sibnet.ru

Люди во всем мире используют для саморекламы в социальных сетях схожие стратегии, но у мужчин и женщин в этом есть гендерные отличия, выяснила группа исследователей из Университета Эразма в Роттердаме.

«Женщины делают себя немного красивее, чем они есть на самом деле в аналоговом мире без фотофильтров. Мужчины украшают себя личными успехами, которых они достигают максимум в своих мечтах», — приводит журнал Sddeutsche Zeitung слова главы группу ученых Даши Колесник.

По ее словам, мужчины и женщины преувеличивают свои достоинства в тех областях, которые имеют значение при поиске партнера. «Потенциальным партнерам, так и соперникам их пола посылаются сигналы: "Смотрите, я красивая, я успешный!"» — отметила Колесник.

«Несмотря на все социальные изменения, женщины во всем мире по-прежнему предпочитают успешных, состоятельных мужчин. А мужчины по-прежнему предпочитают молодых, привлекательных женщин», — пояснила она.

Но, как заметили ученые, все же есть различие. В странах с более выраженным гендерным равенством пользователи социальных сетей несколько более сдержанно приукрашивают свой образ.

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