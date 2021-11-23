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Школьников и учителей призвали тренировать на случай нападений

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Правительственная комиссия под председательством главы МВД Владимира Колокольцева рекомендовала организовать для учителей и учащихся практические тренировки на случай нападений на школы и другие образовательные учреждения, говорится в решении комиссии.

«Организовать проведение практических тренировок с отработкой алгоритма действий педагогов и учащихся в случае проникновения лица (группы лиц) в помещение образовательной организации для совершения противоправных действий», — приводят «Известия» рекомендации комиссии.

Помимо этого в документе сообщается о сформированной извне склонности к деструктивному поведению молодежи. На этом фоне комиссия крайне обеспокоена случаями совершения резонансных преступлений в образовательных организациях.

Для изменения ситуации необходимо рассмотреть вопрос создания до конца 2022 года учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек.

А Минобрнауки предлагается выработать общегосударственный подход к развитию органов молодежного самоуправления в России и совместно с Росмолодежью рассмотреть вопрос о разработке программы «Молодежь России», направленной на привлечение молодых граждан и их объединений к участию в управлении делами государства и его развитии.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Чеченскому парламенту бы озаботиться почему, национальность называть не будем, раз запрещено, ведут себя...

corrector

Как будто сейчас где то пишут чеченец А., пишут просто А. , и по фамилии всем всё понятно.А не...

cre

Появится формулировка: лица, чью национальность нельзя называть.

D_I_A_B_L_O_o

учителей увольняют после фото в купальниках в соцсетях, а у чиновников это приветсвуется, где грань дозволенного?
Sibnet.Ru