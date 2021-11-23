Школьников и учителей призвали тренировать на случай нападений

Правительственная комиссия под председательством главы МВД Владимира Колокольцева рекомендовала организовать для учителей и учащихся практические тренировки на случай нападений на школы и другие образовательные учреждения, говорится в решении комиссии.

«Организовать проведение практических тренировок с отработкой алгоритма действий педагогов и учащихся в случае проникновения лица (группы лиц) в помещение образовательной организации для совершения противоправных действий», — приводят «Известия» рекомендации комиссии.

Помимо этого в документе сообщается о сформированной извне склонности к деструктивному поведению молодежи. На этом фоне комиссия крайне обеспокоена случаями совершения резонансных преступлений в образовательных организациях.

Для изменения ситуации необходимо рассмотреть вопрос создания до конца 2022 года учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек.

А Минобрнауки предлагается выработать общегосударственный подход к развитию органов молодежного самоуправления в России и совместно с Росмолодежью рассмотреть вопрос о разработке программы «Молодежь России», направленной на привлечение молодых граждан и их объединений к участию в управлении делами государства и его развитии.