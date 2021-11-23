Школьников и учителей призвали тренировать на случай нападений

Правительственная комиссия под председательством главы МВД Владимира Колокольцева рекомендовала организовать для учителей и учащихся практические тренировки на случай нападений на школы и другие образовательные учреждения, говорится в решении комиссии.
«Организовать проведение практических тренировок с отработкой алгоритма действий педагогов и учащихся в случае проникновения лица (группы лиц) в помещение образовательной организации для совершения противоправных действий», — приводят «Известия» рекомендации комиссии.
Помимо этого в документе сообщается о сформированной извне склонности к деструктивному поведению молодежи. На этом фоне комиссия крайне обеспокоена случаями совершения резонансных преступлений в образовательных организациях.
Для изменения ситуации необходимо рассмотреть вопрос создания до конца 2022 года учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек.
А Минобрнауки предлагается выработать общегосударственный подход к развитию органов молодежного самоуправления в России и совместно с Росмолодежью рассмотреть вопрос о разработке программы «Молодежь России», направленной на привлечение молодых граждан и их объединений к участию в управлении делами государства и его развитии.
UynachalnicaЧеченскому парламенту бы озаботиться почему, национальность называть не будем, раз запрещено, ведут себя...
correctorКак будто сейчас где то пишут чеченец А., пишут просто А. , и по фамилии всем всё понятно.А не...
creПоявится формулировка: лица, чью национальность нельзя называть.
D_I_A_B_L_O_oучителей увольняют после фото в купальниках в соцсетях, а у чиновников это приветсвуется, где грань дозволенного?