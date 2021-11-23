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Предсказан выброс в атмосферу Земли углерода древних эпох

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Brad Smull, NOAA Photo Library, NOAA Central Library; OAR/ERL/National Severe Storms Laboratory (NSSL)

Масштабные арктические пожары грозят превратить регион из поглотителя углерода в источник его выбросов, свидетельствует исследование международного коллектива ученых из России, США и Нидерландов.

Пожары в Арктике происходят на насыщенных углеродом торфяниках вечной мерзлоты. Сгорание растительности и таяние древних льдов приводит к выбросам в атмосферу колоссальных объемов углерода, который копился в этих почвах на протяжении тысячелетий.

Участившиеся в силу глобального потепления пожары способны превратить арктические территории из поглотителей опасного газа в его производителей, пишет журнал Current Opinion in Environmental Science & Health.

Исследователи отмечают, что из-за изменений климата температуры будут расти, длительность пожароопасного сезона увеличится, а эмиссия углерода в окружающую среду может превысить критические показатели.

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Uynachalnica

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