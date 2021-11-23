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Хештег Novosibirsk длиной 18 метров засветился на въезде в город

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-центр мэрии

Световую конструкцию длиной 18 метров установили в центре автомобильного кольца на пересечении улиц Станционной и Дукача в Новосибирске, сообщает пресс-центр города.

«Улица Станционная – это западные ворота города, по ней проезжают гости, прибывающие в Новосибирск через аэропорт Толмачево. На стеле изображен герб Новосибирска советского периода – это отсылка к годам Великой Отечественной войны, когда новосибирцы, рабочие заводов "Сибсельмаш", металлургического завода им. Кузьмина и других предприятий Ленинского района, совершили трудовой подвиг», — сказал Локоть.

По его словам, название города, помимо русского, также написано на английском языке, потому что в городе ждут иностранных гостей на молодежный чемпионат мира 2023 года.

Проект обустройства въездной группы реализован при поддержке ГК «Феррум» – одного из крупных предприятий металлопромышленности Ленинского района. Стела возведена на внебюджетные средства.

Стела «Новосибирск» длиной 18 метров и высотой 4,4 метра установлена на постаменте, облицованном гранитом. Конструкция имеет светодиодную подсветку, которая включается в темное время суток.

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