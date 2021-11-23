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Новосибирцы создают дыхательный аналог ПЦР-теста

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Академпарк

Команда Terabreath разрабатывают анализатор дыхания на основе терагерцового излучения, технология поможет идентифицировать биомаркеры в дыхании человека, включая белки, связанные с вирусами, сообщает пресс-служба новосибирского Академпарка.

«Белки и генетический материал вирусов, такой как ДНК и РНК, имеют особую реакцию на электромагнитные волны именно терагерцовой частоты. Однако белки очень маленькие, поэтому для их распознавания мы используем сенсор. Настраивая сенсор на определенные частоты, наш анализатор может усиливать сигнал от патогена и сигнализировать о его присутствии» — рассказал аспирант физического факультета НГУ Олег Камешков.

Стандартные биохимические тесты на вирусные инфекции, например, ПЦР имеют целый ряд ограничений. Основными недостатками является то, что они требуют квалифицированных специалистов для забора мазка и анализа в лаборатории, а результат приходится ждать несколько часов.

Технология Terabreath не требует дорогостоящих химических реактивов, квалифицированных специалистов и лабораторных помещений. Результат не подвержен внешним факторам, и пациент сможет получить его в течение нескольких минут.

Представленные на рынке устройства с аналогичной технологией сконцентрированы на анализе метаболитов, изменение концентрации которых не является однозначным биомаркером заболевания. Это затрудняет использования таких анализаторов в медицинских целях.

Команда Terabreath совместно с Институтом ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН уже создала первые прототипы сенсоров и находится на стадии тестирования. В планах на ближайшие полгода: доработка сенсорных технологий и получение дополнительного финансирования для расширения команды.

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