Росавиация указала на причину ошибки пилотов

Росавиация указал на недостатки в оборудовании кабин самолетов, которые приводят к ошибочным действиям пилотов — выключению двигателей во время полета, случайной уборке шасси и механизации крыла при посадке, говорится в документе ведомства.

В Росавиации указали на эргономические особенности и недостатки оборудования кабин самолетов. В частности, близком расположении и одинаковой форме органов управления разных систем, их неудобном расположении и отсутствии защиты от ошибочного нажатия (это защитные колпачки, предохранительные скобы, фиксаторы и блокировки), цитируют документ «Известия».

Среди других причин ошибок Росавиация назвала отклонение от стандартных процедур и плохое взаимодействие между пилотами, отсутствие взаимного контроля, перегрузку операциями одного из членов экипажа, неаккуратность, невнимательность, отвлечение внимания, поспешность решений и действий летчиков.

Росавиация также перечислила авиаинциденты, возникающие из-за ошибочных действий пилотов. Это выключение двигателей в воздухе, случайная уборка механизации крыла или шасси.

В качестве примера ведомство привело инцидент с SSJ100 авиакомпании «Азимут», пилот которого на высоте 10 тысяч метров выпустил выпуска шасси при недопустимой для этого скорости 500 километров в час.