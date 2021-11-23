Чулпан Хаматова стала «Женщиной года»

Журнал Glamour назвал всех победителей премии «Женщины года 2021». Главную награду получила актриса Чулпан Хаматова.

На смайте премии говорится, что в номинацию попадают те, за кем хочется следовать и чей голос звучит громче остальных. Чье творчество трогает сердце, а победы заставляют испытывать гордость.

«Я очень рада быть женщиной, потому что именно сегодня женщины в моем окружении намного смелее, намного ответственнее, намного дерзее, намного свободнее. В общем, за наше сестринство настоящее и всем любви», — цитирует ТАСС Чулпан Хаматову.

Победительницами в других номинациях премии стали журналистка Катерина Гордеева, российские гимнастки Дина и Арина Аверины, певица Манижа, режиссер Кира Коваленко и другие.