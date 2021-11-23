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Удаление всех зубов спасло жизнь красноярскому ежику

Источник:
Sibnet.ru
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Еж перестал есть, образовавшиеся на челюстях камни приводили к сильной боли, поэтому ветеринары удалил зверьку все зубы, сообщается в аккаунте ветклиники «Лимпопо» в Красноярске.

Еж попал в новую семью после бывших «горе-владельцев». Он отказался от еды и его принесли к ветеринару. УЗИ обследование и диагностика крови ничего существенного не выявило.

«Принято решение провести осмотр ротовой полости под газовой анестезией… При прикосновении шпателем слизистые десен сразу начинают кровить, на зубах огромный камень, который проходя под десну вызывает трение и кровоточивость», — говорится в сообщении.

Врачи удалили ежу все зубы. За ним наблюдали больше суток, и когда он основательно поел, его выписали домой.

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