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Бузова предупредила поклонников об уходе из Instagram

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © buzova86, instagram.com/buzova86

Телеведущая Ольга Бузова сообщила в Instagram, что у нее проблемы со здоровьем, поэтому она на несколько дней уйдет из соцсети.

«Я ложусь в больницу, и покидаю Инстаграм. Но только на несколько дней! Буду полностью уделять время восстановлению. Надеюсь, что станет лучше уже к субботе», — предупредила Бузова своих подписчиков.

По словам телеведущей, у нее проблемы с кистью руки. Знаменитость две недели находилась под наблюдением врачей, но улучшений не произошло, поэтому ей рекомендовали госпитализацию.

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