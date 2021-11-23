Бузова предупредила поклонников об уходе из Instagram

Телеведущая Ольга Бузова сообщила в Instagram, что у нее проблемы со здоровьем, поэтому она на несколько дней уйдет из соцсети.

«Я ложусь в больницу, и покидаю Инстаграм. Но только на несколько дней! Буду полностью уделять время восстановлению. Надеюсь, что станет лучше уже к субботе», — предупредила Бузова своих подписчиков.

По словам телеведущей, у нее проблемы с кистью руки. Знаменитость две недели находилась под наблюдением врачей, но улучшений не произошло, поэтому ей рекомендовали госпитализацию.