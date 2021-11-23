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Врач рассказала, как распознать начало диабета после COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Коронавирусная инфекция может спровоцировать развитие сахарного диабета, рассказала эндокринолог, и перечислила первые признаки начала заболевания.

«В зоне риска люди старшего возраста, так как возраст — сильный и независимый фактор риска заболевания. Это связано со старением иммунной системы, накоплением различных соматических заболеваний, механизмы развития которых могут переплетаться и утяжелять друг друга, создавая снижение общей сопротивляемости организма», — цитирует пресс-служба «Инвитро» эндокринолога Светлану Шокур.

Еще один фактор риска — это ожирение. Но не все случаи сахарного диабета на фоне перенесенной коронавирусной инфекции связаны непосредственно с заболеванием.

«У пациента могли быть нарушения углеводного обмена (предиабет или диабет) до заражения COVID-19, которые оставались не диагностированными. Тогда как обследование во время госпитализации по поводу лечения коронавирусной инфекции выявляло эти нарушения, но без уточнения срока давности их манифестации», — пояснила врач.

Обязательный симптом сахарного диабета любого происхождения – гипергликемия. Она может проявляться жалобами на жажду, частым и обильным мочеиспусканием, сухостью кожных покровов и усталостью.

Специфических симптомов диабета, который развился в результате COVID-19, нет, но из-за схожего состояния пациента во время инфекции можно упустить развитие диабета или предиабета. При наличии перечисленных симптомов важно обратиться к врачу.

«Если бета-клетки поджелудочной железы повреждены, то вероятность развития диабета очень высока. Умеренность в питании, рациональный и осмысленный выбор пищевых продуктов, регулярная физическая активность, баланс между сном и бодрствованием, проведение динамического медицинского обследования — способ сохранить функционирующие клетки поджелудочной железы и первичная профилактика сахарного диабета», — сказала Шокур.

Кроме того, по ее словам, вакцинация от COVID-19 косвенно может снизить риск развития сахарного диабета.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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