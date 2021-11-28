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Кухонный нож и сказки: как рождаются картины из рыбьей кожи

Автор:
Елена Кондратенко, Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Ольгой Камболовой
Девушка ловко надрезает ножом брюшко трески, а затем пальцами снимает кожу с рыбины. Сам процесс занимает минут 15, кожа снимается будто чулок. Но это только начало трудоемкой выделки материала для будущего произведения искусства...

Филе трески пойдет на ужин, а главная добыча — тонкая кожа серого цвета с разводами — станет частью новой картины. Но перед тем, как начать с ней работать, кожу надо довести до нужного состояния.

Фото: © Sibnet.ru

Ножом счищается мясо и лишний жир, именно он сохраняет рыбный запах, а затем шкурка промывается холодной водой и моющим средством, для окончательного обезжиривания. «Если мыть теплой водой, кожа расползется», — поясняет художница Ольга Камболова.

После того, как кожа трески обезжирилась, она отправляется сушиться —  мастерица растягивает ее как мокрую тряпочку прямо на окне. 

Потом заготовку нужно будет размять вручную, получится сыромятная кожа.

Фото: © Sibnet.ru

Но можно перед сушкой применить дубление растительными компонентами — чай, шиповник, гранат. Это сделает кожу более мягкой и уберет весь рыбный запах, а также придаст новый легкий аромат. 

На балконе в настое шиповника уже лежит кожа рыбы кунжа. Ее Ольга привезла с Сахалина.

«Можно купить рыбу в любом магазине, только надо чтобы она была без надрезов и повреждений. Мама умеет выделывать и заготавливает кожу на Сахалине. Есть знакомый из коренных народов севера — нивхи. Они знают, что я занимаюсь, и заготавливают. Я приезжаю в поселок Ноглики и забираю с собой кожу», — рассказывает собеседница.

Фото: © предоставлено Ольгой Камболовой

Именно на родине в поселке Ноглики на севере Сахалина Ольга Камболова получила первые знания о работе с кожей рыб — от знаменитой художницы Вероники Осиповой, представительницы одного из самых малочисленных народов России — уйльта.

Потом Ольга поехала учиться в Южно-Сахалинск на лингвиста-экономиста. Но ни это, ни последующий переезд в Новосибирск и работа специалистом по поставкам в Huawei не помешали девушке продолжить совершенствоваться в творчестве.

Ольга периодически ездит на малую родину. И не только чтобы пополнить запасы материалов, пообщаться с родными, но и за творческим вдохновением.

«Мне нравятся природные цвета. У меня тематика такая — природа, северные мотивы, сюжеты нивсхих сказок. Есть японская тематика, потому что японская архитектура сохранилась частично на Сахалине. В работах использую ворота тори, сакура у нас цветет...», — рассказывает девушка.

Фото: © Sibnet.ru

Конечно, такой розовый цвет, как лепестки сакуры, трудно найти среди образцов рыбы: форель теряет цвет и становится более серой, у красноперки яркие полоски оранжевого цвета. Поэтому художница немного подкрашивает сакуру акварелью. 

В одной работе она может использовать кожу нескольких рыб, это позволяет играть с их фактурой и оттенками. Чаще всего для картин используются горбуша, кета, дорада, камбала, макрурус. «Провал был только со скумбрией, у нее тонкая кожа», — призналась Ольга.

Работа по ночам

Работает над картинами художница часто по выходным или по ночам, под этническую музыку, например, норвежскую группу Wardruna. Сначала она рисует эскиз на бумаге, а затем словно мозаику подбирает кусочки разных кож по оттенку и текстуре.

Фото: © Sibnet.ru

Небо из кожи кунжи, из хвостика — лес или трава. Природа сама подсказывает художнику нужное сочетание.

Тонким ножом мастерица отрезает нужные лоскуты и на клей ПВА собирает аппликацию. При этом ни один кусочек кожи не выбрасывается. Он остается для следующих работ.

Из невзрачной на вид кожи постепенно вырисовываются пейзажи и сюжеты. Вот сахалинцы на зимней рыбалке, а это сказочная девушка-лебедь, или запряженная оленями упряжка…

Картины, на которые у мастерицы уходит минимум две недели, продаются достаточно быстро. Часть из них выставлена в художественном салоне на Сахалине, другую покупают через соцсети. Их стоимость в среднем составляет около 10-20 тысяч рублей.

«Иногда работаю на заказ. Например, ребята из Можайска, которые держат лошадей, попросили изготовить картину про этих животных», — вспоминает девушка.

Среди заказчиков она назвала итальянский модный проект FishSkinLab, который ищет мастеров по рыбьей коже по всему миру. Его представители заказали у художницы два панно, из которых потом сшили клатчи.

Фото: © предоставлено Ольгой Камболовой

Но чаще Ольга воплощает собственные задумки. Сейчас идет работа над одной картиной, а уже есть идея следующей. Художница достает эскиз будущей работы — это огромная морская волна. Стихия, сказки нивхов, природа и, особенно, вода — для мастерицы неиссякаемый источник не только материала, но и вдохновения.

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corrector

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nifnif

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gena415

а что им грустить? у них ни кто не погиб ,да и жизнь удалась

corrector

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