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Число пострадавших после посещения суши-кафе в Татарске выросло

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ccnull.de Bilddatenbank / Attribution License

Не менее 30 жителей города Татарска Новосибирской области отравились после посещения кафе «Суши-Хаус», возбуждено уголовное дело, сообщило во вторник СУ СКР по региону.

По данным следствия, в выходные не менее 30 жителей Татарска после употребления блюд, купленных в магазине-кафе «Суши-Хаус» в пятницу, обратились в больницу с жалобами на плохое самочувствие, где им был поставлен диагноз: «острая кишечная инфекция, гастроэнтерит».

Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», санкции которой предусматривают в качестве наказания до двух лет лишения свободы.

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