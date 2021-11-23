Число пострадавших после посещения суши-кафе в Татарске выросло

Не менее 30 жителей города Татарска Новосибирской области отравились после посещения кафе «Суши-Хаус», возбуждено уголовное дело, сообщило во вторник СУ СКР по региону.

По данным следствия, в выходные не менее 30 жителей Татарска после употребления блюд, купленных в магазине-кафе «Суши-Хаус» в пятницу, обратились в больницу с жалобами на плохое самочувствие, где им был поставлен диагноз: «острая кишечная инфекция, гастроэнтерит».

Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», санкции которой предусматривают в качестве наказания до двух лет лишения свободы.