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Проезд в Томске подорожает

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Цена проезда в общественном транспорте Томска вырастет на 1 рубль, до 24 рублей, проезд ночью подорожает сразу на 5 рублей, решила администрация города.

Проезд подорожает с 1 января 2022 года. Согласно постановлению томской администрации, на 2022 год предельный тариф на проезд по городу до 21 часа установлен на уровне 24 рублей.

Ночной проезд с 21 часа будет стоить 30 рублей, что на 5 рублей больше, чем сейчас. Цена проезда в автобусе для льготников составит 21 рубль, в электротранспорте — 19 рублей, ночное подорожание на них не действует.

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