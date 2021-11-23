Проезд в Томске подорожает

Цена проезда в общественном транспорте Томска вырастет на 1 рубль, до 24 рублей, проезд ночью подорожает сразу на 5 рублей, решила администрация города.

Проезд подорожает с 1 января 2022 года. Согласно постановлению томской администрации, на 2022 год предельный тариф на проезд по городу до 21 часа установлен на уровне 24 рублей.

Ночной проезд с 21 часа будет стоить 30 рублей, что на 5 рублей больше, чем сейчас. Цена проезда в автобусе для льготников составит 21 рубль, в электротранспорте — 19 рублей, ночное подорожание на них не действует.