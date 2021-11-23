ФИФА выбрала претендентов на приз лучшему игроку года

Одиннадцать футболистов, среди которых Лионель Месси, Роберт Левандовски, Криштиану Роналду, вошли в список претендентов на звание лучшего по версии ФИФА, сообщается на сайте Международной федерации футбола.

Голосование по наградам ФИФА стартовало в понедельник и продлится до 10 декабря. Победители будут объявлены на церемонии 17 января 2022 года, которая пройдет в онлайн-формате.

Номинантами стали

Карим Бензема (Франция / «Реал» Мадрид),

Кевин Де Брюйне (Бельгия / «Манчестер Сити»),

Криштиану Роналду (Португалия / «Ювентус» / «Манчестер Юнайтед»),

Эрлинг Холанд (Норвегия / «Боруссия» Дортмунд),

Жоржиньо (Италия / «Челси»),

Н'Голо Канте (Франция / «Челси»),

Роберт Левандовски (Польша / «Бавария» Мюнхен),

Килиан Мбаппе (Франция / «Пари Сен-Жермен»),

Лионель Месси (Аргентина / «Барселона» / «Пари Сен-Жермен»),

Неймар Сантос (Бразилия / «Пари Сен-Жермен»),

Мохамед Салах (Египет / «Ливерпуль»).

На приз лучшему вратарю претендуют бразилец Алиссон Беккер из «Ливерпуля», итальянец Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), сенегалец Эдуар Менди («Челси»), немец Мануэль Нойер («Бавария») и датчанин Каспер Шмейхель («Лестер Сити»).

В 2020 году лучшим футболистом по версии FIFA стал Роберт Левандовски.