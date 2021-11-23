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ФИФА выбрала претендентов на приз лучшему игроку года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/_rl9

Одиннадцать футболистов, среди которых Лионель Месси, Роберт Левандовски, Криштиану Роналду, вошли в список претендентов на звание лучшего по версии ФИФА, сообщается на сайте Международной федерации футбола.

Голосование по наградам ФИФА стартовало в понедельник и продлится до 10 декабря. Победители будут объявлены на церемонии 17 января 2022 года, которая пройдет в онлайн-формате.

Номинантами стали

  • Карим Бензема (Франция / «Реал» Мадрид),
  • Кевин Де Брюйне (Бельгия / «Манчестер Сити»),
  • Криштиану Роналду (Португалия / «Ювентус» / «Манчестер Юнайтед»),
  • Эрлинг Холанд (Норвегия / «Боруссия» Дортмунд),
  • Жоржиньо (Италия / «Челси»),
  • Н'Голо Канте (Франция / «Челси»),
  • Роберт Левандовски (Польша / «Бавария» Мюнхен),
  • Килиан Мбаппе (Франция / «Пари Сен-Жермен»),
  • Лионель Месси (Аргентина / «Барселона» / «Пари Сен-Жермен»),
  • Неймар Сантос (Бразилия / «Пари Сен-Жермен»),
  • Мохамед Салах (Египет / «Ливерпуль»).

На приз лучшему вратарю претендуют бразилец Алиссон Беккер из «Ливерпуля», итальянец Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), сенегалец Эдуар Менди («Челси»), немец Мануэль Нойер («Бавария») и датчанин Каспер Шмейхель («Лестер Сити»).

В 2020 году лучшим футболистом по версии FIFA стал Роберт Левандовски.

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