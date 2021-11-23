Россия «приземлит» Google и еще 12 цифровых компаний

Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных IT-компаний, которые должны открыть представительства в России по закону «о приземлении» с 1 января 2022 года, говорится в сообщении ведомства.

«Перечень таких компаний опубликован на официальном сайте Роскомнадзора, в него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами», — сказано в сообщении.

В реестр включены компании Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

Закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации» был принят 1 июля 2021 года. Согласно ему, иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны будут открыть свои уполномоченные представительства на территории страны.