Глава Хакасии озвучил эффект от местного локдауна

Глава Хакасии Валентин Коновалов во время прямого эфира в соцсетях озвучил результаты жестких ограничений, которые действовали в регионе с 28 октября по 7 ноября.
В Хакасии на неделю вводили самые жесткие в Сибири ограничения — комендантский час, запрет на работу общественного транспорта в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Была приостановлена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг.
«Начиная с 8 ноября, идет снижение заболеваемости. На этой неделе, с 15 по 21 ноября, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снизилась: по ковиду — на 8%, по заболеваемости детей коронавирусной инфекцией – на 19%, по внебольничной пневмонии – на 4%. Также наблюдается тенденция к снижению на 20% ОРВИ», — сказал Коновалов.
На 22 ноября общее количество привитых от COVID-19 в Хакасии составляет 227 тысяч человек. Получили обе дозы вакцины и завершили вакцинацию 167, 1 тысячи человек. Для создания коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения республики — 322 тысячи человек.
UynachalnicaЧеченскому парламенту бы озаботиться почему, национальность называть не будем, раз запрещено, ведут себя...
creПоявится формулировка: лица, чью национальность нельзя называть.
correctorКак будто сейчас где то пишут чеченец А., пишут просто А. , и по фамилии всем всё понятно.А не...
D_I_A_B_L_O_oучителей увольняют после фото в купальниках в соцсетях, а у чиновников это приветсвуется, где грань дозволенного?