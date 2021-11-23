Глава Хакасии озвучил эффект от местного локдауна

Глава Хакасии Валентин Коновалов во время прямого эфира в соцсетях озвучил результаты жестких ограничений, которые действовали в регионе с 28 октября по 7 ноября.

В Хакасии на неделю вводили самые жесткие в Сибири ограничения — комендантский час, запрет на работу общественного транспорта в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Была приостановлена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг.

«Начиная с 8 ноября, идет снижение заболеваемости. На этой неделе, с 15 по 21 ноября, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снизилась: по ковиду — на 8%, по заболеваемости детей коронавирусной инфекцией – на 19%, по внебольничной пневмонии – на 4%. Также наблюдается тенденция к снижению на 20% ОРВИ», — сказал Коновалов.

На 22 ноября общее количество привитых от COVID-19 в Хакасии составляет 227 тысяч человек. Получили обе дозы вакцины и завершили вакцинацию 167, 1 тысячи человек. Для создания коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения республики — 322 тысячи человек.