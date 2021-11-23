Красноярский дрифтер с разбитым стеклом отсидит трое суток

Полицейский разбил дубинкой стекло в машине дрифтера, который отказался показать документы на машину, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Водитель автомобиля «ВАЗ» дрифтовал на острове Татышева, создавая угрозу для других участников дорожного движения и припаркованных машин.

После того, как автомобиль остановился, полицейские представились и потребовали передать документы на право пользования и управления автомобилем. Но мужчина требование сотрудников проигнорировал, заблокировал двери автомобиля изнутри и поднял переднее боковое стекло.

Водитель отказывался показывать документы, поэтому сотрудники дорожно-патрульной службы разбили переднее левое стекло автомобиля «ВАЗ». В результате 24-летний житель Красноярска был задержан.

Полицейские составили административный материал по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Мировой суд назначил мужчине административное наказание в виде ареста на трое суток.

Кроме этого, в отношении водителя госавтоинспекторами также были составлены административные материалы по статьям 12.6 (не пристегнут), части 2 статьи 12.37 (отсутствие страховки), части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление машиной с неисправностями). Общая сумма штрафов составила 2,3 тысячи рублей.