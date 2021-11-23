Критики увидели в фильме «Не смотрите наверх» претензию на «Оскар»

Фильм «Не смотрите наверх» с Дженнифер Лоуренс и Леонардо ДиКаприо выйдет в кинотеатрах в декабре, но критики уже отсмотрели ленту и сделали первые выводы.

Комедия «Не смотрите наверх» рассказывает о двух астрономах, которые отравляются в пресс-тур, чтобы предупредить человечество о приближающейся комете. По их мнению, Земле грозит полное уничтожение, но никого это не волнует.

В фильме, кроме Ди Каприо и Лоуренс, снялись Тимоти Шаламе, Мелани Лински, Джона Хилл, Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип, Ариана Гранде, Рон Перлман.

«Мэрил Стрип, Дженнифер Лоуренс и Леонардо ДиКаприо вступают в гонку за "Оскар". Адам МакКей делает то, что у него получается лучше всего, — сатиру на сегодняшний мир», — написало издание Variety.

The Hollywood Reporter считает, что фильм станет талантливым напоминанием о том, каким ужасным будет мир, если мы быстро не соберемся с мыслями. А Rotten Tomatoes назвал «Не смотри наверх» веселой и ужасающей сатирой о том, как бы на самом деле США реагировали на надвигающуюся катастрофу.

Мировая премьера фильма «Не смотрите наверх» назначена на 8 декабря. Цифровой релиз на Netflix — 24 декабря.