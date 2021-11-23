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Вор-неудачник дважды не смог взорвать банкомат в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ленинский районный суд Новосибирска приговорил 27-летнего местного жителя Алексея Привалова к лишению свободы на 2 года за две попытки взрыва банкомата в новогодние праздники, сообщает прокуратура региона.

В суде установлено, что в ночь с 30 на 31 декабря 2020 года Привалов помещении банка АО «Газпромбанк» в Ленинском районе пытался при помощи взрыва вскрыть банкомат и похитить деньги.

Он вскрыл купюроприемник банкомата, закачал в него газ из двух баллончиков, разлил от банкомата до входа в помещение бензин, который попытался поджечь. Но бензин не загорелся, и Привалов ушел.

Он решил доработать план. Ночью 7 января 2021 он вернулся на место преступления — закупорил купюроприемник шерстяным носком для предотвращения улетучивания газа, а разлитый бензин заменил на ткань, пропитанную легковоспламеняющейся жидкостью.

Но поджечь он не успел, его задержала охрана. В первом банкомате находилось свыше 8 миллионов рублей, а во втором – 5 миллионов рублей.

Суд приговорил Привалова к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Новосибирский облсуд счел назначенное Привалову наказание справедливым и оставил приговор суда первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу.

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