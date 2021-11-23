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Рэпер Оксимирон сообщил дату выхода третьего альбома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Lado Kvataniya / CC0

Российский хип-хоп-исполнитель Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) раскрыл дату выхода третьего студийного альбома.

«OXXXYMIRON АЛЬБОМ 01.12.2021», — написал рэпер во всех своих соцсетях. Такая же запись появилась на сайте музыканта «когда-альбом.рф».

В ноябре Оксимирон выпустил серию синглов и клипов на них, из-за чего поклонники хип-хоп-артиста решили, что рэпер в скором времени должен выпустить третий студийный альбом, первый за шесть лет.

Предполагалось, что пластинка выйдет 12 ноября, однако в эту дату Федоров опубликовал не альбом, а микстейп, состоящий в основном из старых песен.

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