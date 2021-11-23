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Кадыров призвал указывать национальность всех преступников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал мнение людей, выступивших против предложенного чеченским парламентом законопроекта, в котором предлагается запретить СМИ называть национальность преступников. В ответ он предложил пойти на другую крайность.

«Ладно, если считаете, что национальность преступника должна быть указана, я только «За»! К примеру, за девять месяцев этого года в России совершено более полутора миллиона преступлений, из них абсолютное большинство — не кавказцами», — написал Кадыров в своем Telegram-канале

Он задался вопросом: «сколько раз журналисты, болеющие за свободу слова, указали национальность преступника, его вероисповедание, место рождения или проживания?»

Глава Чечни назвал призывы к свободе слова «показными» и заявил, что они звучат, «только если в деле замешаны кавказцы: чеченцы, ингуши, дагестанцы». «Если все дружно считают, что называть национальность необходимо, давайте честно, без оправданий или отговорок называть каждого преступника», — призвал он, добавив, что так можно узнать, кто больше всех преступает закон.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Чеченскому парламенту бы озаботиться почему, национальность называть не будем, раз запрещено, ведут себя...

cre

Появится формулировка: лица, чью национальность нельзя называть.

corrector

Как будто сейчас где то пишут чеченец А., пишут просто А. , и по фамилии всем всё понятно.А не...

Чертила

Всё... скоро консервы запретят!!! За банку огурцов, найденную в подвале дома - 2 года тюрьмы...(((
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