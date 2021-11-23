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Дочь Юлии Пересильд выпустила песню «Вызов» для мамы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ©juliaperesild, instagram.com/juliaperesild

Старшая дочь Юлии Пересильд Анна выпустила песню «Вызов», одноименную с первым космическим фильмом.

12-летняя девочка занимается музыкой под псевдонимом Анка Пересильд. В треке «Вызов» юная певица рассказывает о подготовке мамы к полету на МКС. В конце песни добавлены записи переговоров космонавтов.

«Знаете, как вообще я вдруг решила писать песню? Мы сидели с мамой на кухне, ели суши, и в тот момент я уже готовилась писать трек! Но с абсолютной другой темой… И вдруг мама мне сказала: "Напиши песню про космос"! Ну, и я влюбилась в эту идею», — написала Анна Пересильд в Instagram.

Мама певицы Юлия Пересильд стала первой в мире актрисой, которая приняла участие в съемках фильма в космосе. Вместе с режиссером Климом Шипенко и космонавтами она больше недели провела на МКМ.

Фильм «Вызов» расскажет о женщине-враче, которой нужно отправится в космос, чтобы спасти космонавтов. Для этого она проходит подготовку на земле, чтобы выполнить миссию.

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