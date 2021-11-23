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Путин подтвердил готовность бесперебойно поставлять газ в Европу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Италии Марио Драги подтвердил готовность России на долгосрочной основе поставлять природный газ в Европу, в том числе с помощью «Северного потока — 2», сообщает пресс-служба Кремля.

«По инициативе Марио Драги была затронута тема сотрудничества в энергетической сфере. Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода "Северный поток — 2"», — говорится в сообщении.

«Газпром» ранее сообщил о готовности к запуску «Северного потока — 2». Для его запуска Германия должна сертифицировать компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора.

Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Против его запуска выступают США, Польша, Украина, а также ряд других европейских стран.

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