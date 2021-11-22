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Лукашенко назвал единственное условие переговоров с оппозицией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал единственное условие для переговоров с лидерами белорусской оппозиции — по его словам, он согласится на такое общение, если его российский коллега Владимир Путин сядет за стол переговоров с Навальным.

«Как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой Тихановской начну вести переговоры», — сказал Лукашенко в интервью BBC. При этом он подчеркнул, что российский лидер никогда не станет общаться с Навальным.

По словам Лукашенко, белорусские оппозиционеры являются «предателями», которые «сидят» в Литве, Польше, Великобритании. При этом европейские страны тратят на их содержание солидные деньги.

После президентских выборов 9 августа 2020 года Тихановская покинула Белоруссию и получила убежище в Литве. По словам соперницы Лукашенко на выборах, ее вынудили покинуть страну. Минск требовал ее экстрадиции, но литовские власти отказали.

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