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Путин узаконил дистанционный прием на работу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Обновленный Трудовой кодекс вводит электронный документооборот, что позволит работникам находить работу в других регионах, дистанционно проходить собеседования и заключать трудовые договоры. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Электронный документооборот позволит хранить документы без дублирования на бумажном носителе. Данные будут собираться на единой цифровой платформе «Работа в России» или в информационных системах работодателей.

Для подписания цифровых документов работодателям и работникам понадобятся электронные подписи. Причем расходы на их получение работниками по закону должны будут оплачивать работодатели.

Разработчики нового закона отмечают, что он расширит возможности удаленного трудоустройства, повысит оперативность оформления трудовых отношений, а также ускорит получение работниками государственных услуг, для оказания которых требуются данные от работодателя.

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