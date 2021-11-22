Россия соберет рекордную сумму налогов

Налоговые поступления в федеральный бюджет по итогам 2021 года составят 28 триллионов рублей, это на 7 триллионов превышает показатели прошлого года, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Уже по итогам 10 месяцев у нас поступления — 23 триллиона, плюс 37% к прошлому году. Учитывая, что прошлый год аномальный, даже если сравнивать с 2019 годом, то у нас поступления — плюс 23%, и мы все равно наблюдаем существенный рост», — цитирует Егорова сайт Кремля.

По его словам, подоходный налог показал рост 17%, а в малом бизнесе — 20%. «И то, что в прошлом году была оказана помощь малому бизнесу, по нашему мнению, очень существенно сказалось и на показателях по зарплате»,— добавил глава ФНС.

За два месяца до окончания года план по налогам уже выполнен на 109%. Эксперты отмечают, что среди причин таких «доходных успехов» — рост нефтяных цен, увеличение внутренних оборотов из-за восстановления деловой активности и наращивание упавшего из-за пандемии импорта.