«ВКонтакте» запустил сервис знакомств

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила в своем мобильном приложении новый сервис «VK Знакомства», сообщает пресс-служба компании.

«Новый сервис уже доступен во вкладке "Сервисы" в мобильном приложении "ВКонтакте" и скоро появится в других продуктах экосистемы VK. Он поможет найти пару для дружеского или романтического общения», — говорится в сообщении.

Сервис позволяет отправлять анонимные признания с помощью кнопки «Симпатия» в профиле у понравившегося человека. При этом имя отправителя раскрывается в тех случая, если получатель также отправит симпатию или приобретет премиум-подписку.

Также сервис позволяет пользователям искать людей со схожими музыкальными вкусами, алгоритмы объединяют пользователей по возрасту, расстоянию и интересам. «VK Знакомства» созданы на основе экспериментального приложения Lovina, анонсированного в 2019 году.