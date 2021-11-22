НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

«ВКонтакте» запустил сервис знакомств

Источник:
Sibnet.ru
350 0
Фото: © Sibnet.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила в своем мобильном приложении новый сервис «VK Знакомства», сообщает пресс-служба компании.

«Новый сервис уже доступен во вкладке "Сервисы" в мобильном приложении "ВКонтакте" и скоро появится в других продуктах экосистемы VK. Он поможет найти пару для дружеского или романтического общения», — говорится в сообщении.

Сервис позволяет отправлять анонимные признания с помощью кнопки «Симпатия» в профиле у понравившегося человека. При этом имя отправителя раскрывается в тех случая, если получатель также отправит симпатию или приобретет премиум-подписку.

Также сервис позволяет пользователям искать людей со схожими музыкальными вкусами, алгоритмы объединяют пользователей по возрасту, расстоянию и интересам. «VK Знакомства» созданы на основе экспериментального приложения Lovina, анонсированного в 2019 году.

Еще по теме
Instagram введет новую систему регистрации пользователей
Психолог объяснил популярность «орбитинга» — токсичных знакомств
WhatsApp получит новую приватную функцию
YouTube скроет количество дизлайков
смотреть все
Технологии #Соцсети
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Древний устрашающий энцефаляртос расцвел в Томске
Озвучены подробности смертельного пожара в Горно-Алтайске
Снегопады с сильным ветром накроют Омск
Душивший женщин в «Березовой роще» новосибирец заслушал приговор
Самое популярное
Назван достаточный для получения QR-кода уровень антител
Запад проигнорировал путинские «красные линии»
Вице-мэр Новосибирска повалялась на снегу в купальнике
Кремль пригрозил Украине катастрофой
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия соберет рекордную сумму налогов
Украина применила на Донбассе американский ракетный комплекс
Путин и Байден обсудят Украину
Единовременную выплату пенсионных накоплений сделали электронной
О самом главном
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Топ комментариев

Uynachalnica

Чеченскому парламенту бы озаботиться почему, национальность называть не будем, раз запрещено, ведут себя...

cre

Появится формулировка: лица, чью национальность нельзя называть.

corrector

Как будто сейчас где то пишут чеченец А., пишут просто А. , и по фамилии всем всё понятно.А не...

Чертила

Всё... скоро консервы запретят!!! За банку огурцов, найденную в подвале дома - 2 года тюрьмы...(((
Sibnet.Ru