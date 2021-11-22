Сладкие напитки состарили мозг на 11 лет

Сладкие напитки губительны для мозговых функций — они разрушают мозг и приводят к уменьшению префронтальной коры, выяснили американские исследователи.

Ученые наблюдали за группой из 4200 человек, которые периодически проходили тесты на уровень когнитивных функций и память. Специалистов интересовала связь между количеством потребляемого сахара и состоянием организма, пишет Daily Express.

Оказалось, что если человек выпивает один или два стакана сладких напитков ежедневно, его мозг старее на 5,8 года, а если более двух стаканов — на 11 лет. У таких людей отмечены видимые ухудшения функции памяти и уменьшение объема головного мозга.

При этом ученые отметили, что замена натурального сахара на подсластители фактически бесполезна — сладкие напитки с таким составом все равно негативно воздействовали на мозг участников эксперимента.