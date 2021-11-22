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Путин и Байден обсудят Украину

Источник:
РИА Новости
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Фото: © коллаж Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден на предстоящей встрече будут обсуждать Украину, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Сейчас МИД РФ занимается подготовкой встречи президентов России и США. При этом ее дата пока остается неизвестной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что она может пройти до конца 2021 года.

Ранее Вашингтон подтвердил, что Белый дом заинтересован в проведении таких переговоров. Путин, выступая на расширенной коллегии МИД, отметил, что прошедший в июне саммит с Байденом в Женеве «приоткрыл возможности для диалога».

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Политика #Мир #Россия
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